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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ترامب: نصنع الآلاف من أجهزة التنفس أسبوعيًا لمواجهة كورونا
الخميس 25/يونيو/2020 - 11:13 م
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي سيعود إلى ما كان عليه، ونصنع الآلاف من أجهزة التنفس أسبوعيًا، لمواجهة فيروس كورونا.
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