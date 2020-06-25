تعقيم وتطهير المستشفى العام والرقابة الإدارية في الأقصر

عقمت رئاسة حي وسط بالأقصر، بقيادة أيمن حسين، اليوم الخميس، عددا من المصالح الحكومية والشوارع العامة، بناءً على تكليفات العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة.وأوضح "حسين"، أنه تم تنفيذ حملة تطهير اليوم، برجال ومعدات منطقة وسط لتعقيم المستشفى العام والمبنى الإدارى لكنيسة السيدة العذراء الجديد بجوار مدرسة وادي الملكات، وكذا تم تطهير مدرسة أم المؤمنين الإعدادية من الخارج، ومتابعة انتظام تشغيل كبائن التعقيم وجهاز قياس درجات الحرارة بالمدرسة بعد انتهاء سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني، كما تم تطهير جميع الشوارع الفرعية المؤدية لها، فضلا عن تعقيم مبني الرقابة الإدارية وفندق ٢٥ يناير من الخارج ومدرسة طيبة الإعدادية وشارع التجارة والنصب التذكاري بالمطهرات، في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كوفيد- 19".