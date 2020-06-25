عودة 300 من السعودية إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 300 عالق قادمين من المملكة العربية السعودية.وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.