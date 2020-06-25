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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:04 م
الناشر محمد رشاد
الناشر محمد رشاد
جمال عاشور
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أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة الناشر محمد رشاد، بناءً على مقترح مقدم من أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب وبعض المقترحات التي وردت إليهم من بعض أعضاء الجمعية العمومية بمحاولة التخفيف عن أعضاء الاتحاد، فقد تقرر إعفاء أعضاء الاتحاد من رسوم الاشتراك لعام 2020 ومن سينضم إلى الاتحاد في عام 2020 يسدد فقط رسم الانتساب، علمًا أن من سدد اشتراك عام 2020 أو 2021 سابقًا سيُرحل إلى السنوات القادمة.

يذكر أن الناشرين المصريين والعرب يعانون خلال الفترة الحالية أزمات مالية ضخمة نتيجة الأضرار التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى إلغاء معارض الكتب المحلية والدولية في كافة بلدان العالم.

ويسعى اتحاد الناشرين العرب تخفيف العبء على الأعضاء، بكل الطرق الممكنة.

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