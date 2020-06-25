غدًا.. تنفيذ القطع العرضي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة قطع عرضي لشارع الهرم لمدة 3 أيام، في إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع.وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق (الخط الرابع).وأعلنت أنه سيتم إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والإسلام بالاتجاهين ابتداءً من الثانية عشرة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا طوال فترة الأعمال ولمدة 3 أيام من غدٍ الجمعة وحتى الأحد المقبل دون تعطيل للحركة المرورية.وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.