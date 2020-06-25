رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غادة والى: رصدنا 9 آلاف موقع جنسى ظهرت مع كورونا لاستغلال الأطفال

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:53 م
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي
رباب الأهواني
طباعة
قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن هناك 31 مليون امرأة معرضة للعنف بسبب جائحة كورونا، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي هى أول من دقت ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي أثناء جائحة كورونا.

وأضافت "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الوجود في المنزل في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة أدى إلى عنف ضد المرأة، لافتة إلى أنه تم رصد عدد من الآثار الجانبية الناتجة عن أزمة كورونا، مثل رصد 9 آلاف موقع جديد لاستغلال الأطفال جنسيًا.

وأوضحت أن تواجد الأسرة والأبناء على الإنترنت يؤدي لتعرضهم لمخاطر كثيرة مثل الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، منوهة بأنه نظرا لإغلاق الحدود والحد من السفر بالطائرات أصبح هناك إقبال كبير على الاتجار في المخدرات عبر الإنترنت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

تجديد حبس قاتل زوجته وشريكه بطلخا 15 يومًا

الصور

image description

«قهوة تيك أوي».. كيف سيتعامل أصحاب المقاهي مع الـ25%؟

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

نجم الساعة

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
د. محمد عفيفي
طلعت حرب والسينما المصرية
المزيد

الثقافة

صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة

«التشكيليين» تعلن مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة

«عبدالوهاب»: تجهيز مركز إبداع بالدور الثالث بمتحف نجيب محفوظ