غادة والى: رصدنا 9 آلاف موقع جنسى ظهرت مع كورونا لاستغلال الأطفال

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن هناك 31 مليون امرأة معرضة للعنف بسبب جائحة كورونا، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي هى أول من دقت ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي أثناء جائحة كورونا.وأضافت "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الوجود في المنزل في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة أدى إلى عنف ضد المرأة، لافتة إلى أنه تم رصد عدد من الآثار الجانبية الناتجة عن أزمة كورونا، مثل رصد 9 آلاف موقع جديد لاستغلال الأطفال جنسيًا.وأوضحت أن تواجد الأسرة والأبناء على الإنترنت يؤدي لتعرضهم لمخاطر كثيرة مثل الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، منوهة بأنه نظرا لإغلاق الحدود والحد من السفر بالطائرات أصبح هناك إقبال كبير على الاتجار في المخدرات عبر الإنترنت.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.