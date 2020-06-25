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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض كتاب بروح بوشكين يعيد الحياة لموسكو

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:53 م
معرض كتاب
معرض كتاب
جمال عاشور
طباعة
بعد التوقف التام لجميع الأنشطة الثقافية في روسيا منذ بداية جائحة كورونا نظمت الوكالة الفيدرالية للطباعة والنشر في روسيا معرضا للكتاب بالميدان الأحمر أشهر ميادين روسيا خلال يونيو الجاري، في إطار احتفالات روسيا باليوبيل الماسي 75 عاما للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وأيضا في ذكرى يوم اللغة الروسية وهو ذكرى ميلاد شاعر روسيا العظيم الكسندر بوشكين.

شارك في المعرض مجموعة من المكتبات بما فيها مكتبة الشباب المسمى سفيتلوف، وتناول المعرض عرضا للكتب التاريخية المتعلقة بالحرب الوطنية العظمى "الحرب العالمية الثانية" وأدب الخيال العلمي وأدب الطفل والكتب التعليمية للأطفال وقسم خاص بالمتاحف وكذلك كتب الأدب الروسي الكلاسيكي والمعاصر وتم بناء مسرح بالميدان الأحمر حيث شارك أونلاين مجموعة من الشعراء الروس الكبار وتم إلقاء قصائد للشاعر بوشكين فى يوم الاحتفال باللغة الروسية وتشجيعا للأطفال شارك مجموعة منهم في إلقاء الأشعار على المسرح وخلال ثلاثة أيام استمر فيها المعرض تم تنظيم 250 نشاطا متنوعا مابين الشعر والموسيقى والأدب والمسرح والسينما.

وبلغ إجمالي عدد الزائرين للمعرض خلال 3 أيام 15 ألف زائر.

تعليقا على هذا الحدث الثقافي، أشار الكسي تيفانيان مستشار السفارة الروسية فى ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، إلى أن العودة للنشاط من خلال الكتاب هو أمر طبيعي في دولة تعد هي الأولى عالميا فى القراءة وحيث تدرك الحكومة الروسية اهمية الكتاب للمواطن الروسي، كما جاء المعرض تزامنا مع الاحتفال بيوم اللغة الروسية وذكرى ميلاد شاعر روسيا الكبير بوشكين.

ومن جانبه قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن رؤية أي حكومة لجعل الكتاب أول نشاط بعد العودة للحياة الطبيعية رؤية عظيمة تعكس رؤيتهم لأهمية الكتاب الذي يعد هو السند والأهم سواء ورقي إو إلكتروني في مساعدة الناس للبقاء في البيت ومواجهة الظروف الاستثنائية ودعم الكتاب ليكون خط المواجهة الأول فى الظروف الطبيعية أو المرضية هي رؤية يحتاجها العالم كله وروسيا بذلك قدمت النموذج المطلوب.

وأشارت الدكتورة علا عادل مدير المركز القومى للترجمة، إلى أن هذا الخبر أسعدها جدا أن يكون الكتاب أول نشاط في أي مكان، وهذا يعكس أهمية الكتاب حتى لا يظن البعض أن الكتاب يتراجع والواقع غير ذلك، معقبة: "نراه الوسيلة الوحيدة الباعثة على الحياة والمغذية للعقل والفكر".

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