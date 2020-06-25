«بهجات» يتفقد أعمال 376 عمارة ضمن إسكان العاملين بالعاصمة اﻹدارية

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة ميدانية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها برفقه نواب رئيس جهاز مدينة بدر ومديري الإدارات.وتفقد «بهجات»، أعمال تنفيذ 376 عمارة بإجمالي 10 آلاف وحدة بمساحة 118 مترًا، ضمن مشروع إسكان العاملين بالعاصمة اﻹدارية الجديدة، وبلغت التكلفة اﻹجمالية للمشروع 3.5 مليار جنيه، وتنفذه 10 شركات للمقاولات، ومن المقرر الانتهاء خلال العام الجاري 2020.كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أعمال تنسيق الموقع وتطوير أحياء الإسكان الاجتماعي بالحي السابع والخامس، حيث يضم الحي الخامس تنفيذ حضانتين و6 أسواق تجارية كبيرة، وتنفيذ 6 مدارس، بالإضافة لـ205 عمارات بالحي الخامس «مرحلة ثانية»، و351 عمارة «مرحلة ثالثة» بالامتداد الشرقي للمدينة، و1194 عمارة «مرحلة الرابعة» بمنطقة حدائق العاصمة.وتابع «بهجات»، مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، ويشمل تنفيذ 3 مدارس بمنطقة 3 حضانات بمناطق 842 عمارة بالحي السابع، للاطمئنان على سير العمل بتلك المشروعات وللتأكد من الجودة بتنفيذ الوحدات.وشدد على أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بسرعة نهوها في المواعيد المحددة، مع حرص جميع العاملين بالمدينة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.