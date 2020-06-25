محافظ البحر الأحمر: «الأجانب شربوا شيشة بالمخالفة للإجراءات»

قال اللواء عمرو كمال، محافظ البحر الأحمر، إنه تم الاتفاق على إعادة فتح المنشآت وفق الضوابط المقررة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسياحة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الأجانب هم أول من خالفوا الضوابط الاحترازية، بسبب تناولهم الشيشة على الكافيهات، والقانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.وأكد أنه حريص على المرور على المنشآت هو وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال المخالفة سيتم الإغلاق الفوري للمنشأة، مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد لديها صفحة لتلقي الشكاوى من المواطنين في حالة مخالفة أي منشأة للضوابط.وأوضح أنه تم ترخيص عدد 102 فندق من وزارة الصحة والسياحة، وأن نسبة التشغيل قبل كورونا كانت 70%، ونأمل خلال الفترة المقبلة باستعادة هذه النسبة وهذا لن يكون إلا بمساعدة الناس.