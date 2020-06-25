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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» ترد على أزمة «سؤال القطعة» بامتحان الإنجليزي

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:47 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبد الرحمن
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سيطرت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسبب خطأ في امتحان اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2019- 2020، الذي عقد اليوم.

واستقبلت «الدستور» بعض شكاوى أولياء الأمور والطلبة، حيث قال عدد منهم: «تم نقل سؤال القطعة من أحد الكتب الخارجية المعروفة (سينيور)، بالمخالفة للمعايير الفنية المحددة من وزارة التربية والتعليم عند وضع أسئلة الامتحان، لذلك لا بد من محاسبة المسئولين للاعتبارات التالية أبرزها عدم وروده ضمن مقررات وزارة التربية والتعليم، والترويج بشكل علني لأحد الكتب الخارجية على حساب كتب وزارة التربية والتعليم ومنصاتها ومراجعاتها التي تكلفت ملايين الجنيهات، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب، وتعمد إظهار عدم مصداقية تصريحات وزير التربية والتعليم ونائب وزير التربية والتعليم ومسئولي وزارة التربية والتعليم بأن امتحان الثانوية العامة لن يخرج عن كتب الوزارة، بالإضافة لمخالفته الصريحة للاعتبارات الفنية المحددة عند وضع الامتحان».

وأضافوا: «نطالب بإلغاء هذا السؤال لعدم السماح بتربح واضعي الامتحان على حساب الطلاب، وعدم تكرار حدوث ذلك حال مروره دون حساب وعقاب، مع حصول كافة الطلاب على درجة هذا السؤال كاملة، وعدم تأذي أي طالب نتيجة خطأ فني بالامتحان».

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك اجتماعا سيعقد بين مستشارة مادة اللغة الإنجليزية وواضعي الامتحان لتحديد مكان اقتباس كل جزئية، صباح السبت المقبل.

وأضاف «حجازي»، في تصريحات لـ«الدستور»: «سيعقد أيضا اجتماع مع المقدرين لاعتماد نموذج الإجابة النهائي للمادة بما يصب في صالح الطلاب».

وكشف نائب وزير التعليم، أن أسئلة قطع الفهم باختبارات اللغة الإنجليزية تأتي عادة من كتب ذات مرجعية دولية، مضيفا أنه من الطبيعي أن تجد تلك القطع في بعض الكتب الخارجية، محذر من الانسياق وراء الدعوات التي تدعو لإلغاء أسئلة قطعة الفهم وتوزيع درجتها.

الصعوبة

وفيما يتعلق ببعض الشكاوى من صعوبة المادة، أوضح أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية هي التي ستحدد صحة هذه الشكاوى أو عدم صدقها.

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