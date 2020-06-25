الجيش الليبي: الرئيس السيسي شجاع ويعبر عن موقف الأمة

أكد الجيش الليبي، الخميس، اعتزازه وتقديره جهود مصر في دعم الشعب الليبي، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الشجاعة والقوية لدعم الليبيين.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان مساء اليوم عبر صفحته على «فيسبوك»، إن موقف الرئيس السيسي ليس معبرا عن مصر فقط وإنما الأمة العربية كلها.كما وجّه المسماري التحية للإمارات والسعودية والأردن والبحرين على مواقفها المشرفة التي تعكس قوة التضامن العربي في مواجهة الاحتلال والعدوان، مشيدا في الوقت ذاته بدور الجزائر الرافضة التدخل في الشأن الليبي.ودعا الجيش الليبي الدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات دول الجوار وباقي دول العالم إلى عدم التردد في دعم الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب والتصدي للاستعمار وفهم ما يجري في الساحة الليبية.وأكد المسماري أن مطامع الاحتلال التركي والإرهاب لن يتوقفا، لذا فإن الجيش مستمر في مواجهتهما، مشددا على التمسك بوحدة واستقرار ليبيا والحفاظ على مقدراتها.وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد أكد، في وقت سابق اليوم الخميس، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا مقبول على المستوى الدولي.وقال عقيلة صالح إن تحرك الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس استهدف تحريرها من الجماعات الإرهابية وليس السيطرة على السلطة.وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن ليبيا ستحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يهدد بمهاجمة مواقع معينة في ليبيا وإنما اقترح بالأساس وقفًا لإطلاق النار من أجل بدء مفاوضات.