رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: الرئيس السيسي شجاع ويعبر عن موقف الأمة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:42 م
المسماري
المسماري
محمد عمر
طباعة
أكد الجيش الليبي، الخميس، اعتزازه وتقديره جهود مصر في دعم الشعب الليبي، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الشجاعة والقوية لدعم الليبيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان مساء اليوم عبر صفحته على «فيسبوك»، إن موقف الرئيس السيسي ليس معبرا عن مصر فقط وإنما الأمة العربية كلها.

كما وجّه المسماري التحية للإمارات والسعودية والأردن والبحرين على مواقفها المشرفة التي تعكس قوة التضامن العربي في مواجهة الاحتلال والعدوان، مشيدا في الوقت ذاته بدور الجزائر الرافضة التدخل في الشأن الليبي.

ودعا الجيش الليبي الدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات دول الجوار وباقي دول العالم إلى عدم التردد في دعم الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب والتصدي للاستعمار وفهم ما يجري في الساحة الليبية.

وأكد المسماري أن مطامع الاحتلال التركي والإرهاب لن يتوقفا، لذا فإن الجيش مستمر في مواجهتهما، مشددا على التمسك بوحدة واستقرار ليبيا والحفاظ على مقدراتها.

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد أكد، في وقت سابق اليوم الخميس، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا مقبول على المستوى الدولي.

وقال عقيلة صالح إن تحرك الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس استهدف تحريرها من الجماعات الإرهابية وليس السيطرة على السلطة.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن ليبيا ستحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يهدد بمهاجمة مواقع معينة في ليبيا وإنما اقترح بالأساس وقفًا لإطلاق النار من أجل بدء مفاوضات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

الصور

image description

«قهوة تيك أوي».. كيف سيتعامل أصحاب المقاهي مع الـ25%؟

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

نجم الساعة

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
د. محمد عفيفي
طلعت حرب والسينما المصرية
المزيد

الثقافة

صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة

«التشكيليين» تعلن مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة

«عبدالوهاب»: تجهيز مركز إبداع بالدور الثالث بمتحف نجيب محفوظ