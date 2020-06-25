«التضامن»: 60 مليار جنيه قيمة العلاوات هذا العام

قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني أثناء الاستعلام عن العلاوات.وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم إصلاح الأعطال، والموقع الخاص بالاستعلام عن زيادة العلاوات بدأ يعمل.وأوضح أن إجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاوات وفق توجيه رئاسي، وليس وفق أحكام قضائية.وأشار إلى أن تكلفة العلاوات لأصحاب المعاشات هذا العام بلغت 35 مليار جنيه؛ تصرف بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه "زيادة شهرية"، موضحًا أن هيئة التأمينات ستتحمل 60 مليار جنيه لأصحاب المعاشات هذا العام.