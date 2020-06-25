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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التضامن»: 60 مليار جنيه قيمة العلاوات هذا العام

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:41 م
محمد العقبي
محمد العقبي
رباب الأهواني
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قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني أثناء الاستعلام عن العلاوات.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم إصلاح الأعطال، والموقع الخاص بالاستعلام عن زيادة العلاوات بدأ يعمل.

وأوضح أن إجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاوات وفق توجيه رئاسي، وليس وفق أحكام قضائية.

وأشار إلى أن تكلفة العلاوات لأصحاب المعاشات هذا العام بلغت 35 مليار جنيه؛ تصرف بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه "زيادة شهرية"، موضحًا أن هيئة التأمينات ستتحمل 60 مليار جنيه لأصحاب المعاشات هذا العام.

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