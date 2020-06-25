«التنمية المحلية»: حريصون على تذليل كافة العقبات أمام طلاب الثانوية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، كان حريصا على تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الطلاب.وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ناشد أولياء الأمور المتواجدين أمام مدرستي بهتيم الثانوية بنات والإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات حفاظا على صحتهم.وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية، كان حريصا على التأكد من تذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء الامتحانات.