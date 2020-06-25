«التنمية المحلية»: حريصون على تذليل كافة العقبات أمام طلاب الثانوية

«التنمية المحلية»: حريصون على تذليل كافة العقبات أمام طلاب الثانوية
الخميس 25/يونيو/2020 - 10:28 م
سناء إسماعيلطباعة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، كان حريصا على تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الطلاب.
وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ناشد أولياء الأمور المتواجدين أمام مدرستي بهتيم الثانوية بنات والإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات حفاظا على صحتهم.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية، كان حريصا على التأكد من تذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء الامتحانات.
وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ناشد أولياء الأمور المتواجدين أمام مدرستي بهتيم الثانوية بنات والإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات حفاظا على صحتهم.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية، كان حريصا على التأكد من تذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء الامتحانات.