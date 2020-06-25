مدير أمن دمياط يصل لموقع حريق رأس البر

وصل اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إلى موقع الحريق الذي شبّ داخل عقار سكني بشارع 77 بمدينة رأس البر، مساء الخميس، لمتابعة إجراءات إخماد الحريق بعد الدفع بقوات حماية مدنية للسيطرة على ألسنة النيران.وفوجئ الأهالي باندلاع النيران داخل شقتين سكنيتين، وتصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، ليسارعوا إلى «جراكن المياه» في محاولة منهم لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة.وبعد إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، تم الاستعانة بسيارات إطفاء من مدينتي دمياط ورأس البر؛ لإخماد ألسنة النيران.