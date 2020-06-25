العراق يعلن استخدام بروتوكول علاجي معتمد في كل دول العالم

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أنها تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في كل دول العالم ومقر من منظمة الصحة العالمية وتحدث بروتوكولاتها العلاجية أسوة بدول العالم من قبل فريق من الخبراء والمستشارين.وذكرت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الخميس، أنها لن تتأخر بإدخال أي علاج جديد يخدم المرضى ويساهم بزيادة معدلات الشفاء.وبشأن ما أثير حول الدواء الروسي بأنها وعبر دائرة الأمور الفنية وحسب السياقات المعتمدة لديها قالت إنها قامت بدراسة أولويات العلاج، وهي بتواصل مستمر مع الجهات المختصة بروسيا وأنها ستقوم بتوفيره حال استكمال الإجراءات المعتمدة لأي دواء يتم إقراره في وزارة الصحة وهناك جهود حثيثة لسرعة استكمال الإجراءات.وفي السياق، كشف وكيل وزارة الصحة العراقي حازم الجميلي عن تفاصيل تواصل العراق مع شركة أسترازينيكا بشأن لقاح كورونا، مضيفا: "أن أغلب دول العالم بدأت تحجز كميات من اللقاح إلى أن تكتمل دراساته"، مشيرا إلى أن "هذا اللقاح الآن في المرحلة الأخيرة من الإقرار بالنسبة للشركة".وأوضح أن الشركة وبسبب الحاجة الكبيرة بدأت تنتج اللقاح، وهي بانتظار الدراسة الأخيرة في حال نجاحها سيتم توزيعه مباشرة، مشيرا إلى أن العراق تواصل مع الشركة من خلال ممثلها الإقليمي وممثلها في المنطقة، وتم الاتفاق على آلية لغرض حجز كمية حتى يكون توفيره للعراق أسوة ببقية دول العالم.