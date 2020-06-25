نواب الوطني الكردستاني يطالبون الحكومة العراقية بالتحرك لوقف انتهاكات تركيا

أعلن نواب الوطني الكردستاني، مساء اليوم الخميس، عن مطالبة الحكومة العراقية بالتحرك لوقف انتهاكات تركيا، بحسب ما نقلته فضائية "العربية".أفادت مصادر عراقية، السبت الماضي، بأن الطائرات والمدفعية التركية تقصف وبكثافة مناطق وقرى حدودية شمال محافظة دهوك، فيما أنشأت القوات البرية التركية قواعد عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك.ويأتي ذلك فيما جدد الطيران الحربي التركي استهدافه مواقع في شمال العراق، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التركية على شمال العراق إلى 5 مدنيين.