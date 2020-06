مواعيد عرض الأفلام الأجنبية في السينمات المصرية

أول الأعمال المنتظر طرحها هو فيلم راسيل كرو "Unhinged"، وسيتم إطلاقه 10 يوليو المقبل، فيما يعرض فيلم المخرج العالمي كريستوفر نولان "tenet" في 31 يوليو المقبل، وهو من بطولة أرون تيلور وديمبلي كابديا.



فيما يعرض الموسم الثالث من فيلم "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" في 11 سبتمبر، وهو من بطولة فيرا فرميجا وبتريك ويلسون، ويعرض الجزء الجديد من فيلم "the kingsman" لأرون تيلور وجيما أرتيرتون في 18 سبتمبر.



فيما يعرض فيلم جيمس بوند الجديد والذي يحمل عنوان "no time to die" في 20 نوفمبر المقبل، وهو من بطولة دانيال كريج، ويعرض فيلم "Maverick"، للنجم توم كروز في 23 ديسمبر المقبل.

تنتظر دور العرض السينمائية بمصر مشاركة أكثر من عمل أجنبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرار مجلس الوزراء بفتح قاعات السينما مرة أخرى بقوة 25% بدءا من السبت المقبل في كافة محافظات مصر.وقال أشرف مصيلحي، مدير أحد السينمات لـ"الدستور"، إن دور العرض السينمائية سوف تستقبل عددا من الأفلام الأمريكية الجديدة مثل "جيمس بوند" و"مفريك" وغيرهما أواخر العام الجاري.وتابع أن هناك أعمالا أمريكية ستتم إعادة عرضها مرة أخرى عقب فتح السينمات، من ضمنها "بلود شوت" و"سونيك" و"باد بويز 2".ونرصد من خلال السطور التالية مواعيد عرض الأعمال الأمريكية المنتظر عرضها في مصر قريبًا: