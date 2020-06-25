موريتانيا: 220 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ مارس الماضي، إلى 3739 مصابا.وقال الدكتور محمد محمود على محمود، مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة، في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية، مساء الخميس، إن الوزارة أجرت 2195 فحصا، أظهرت إصابة 220 بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل تعافي 151 مصابا ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1225 شخصا.وأضاف أنه تم تسجيل 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 119 حالة.وأوضح المسئول الطبي أن هناك 2395 مصابا يتابعون علاجهم داخل المستشفيات.