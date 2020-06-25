«شباب العمال»: الانتهاء من صرف الدفعة الثانية من منحة كورونا

قال عبدالعزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر، إنه تم الانتهاء من صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، المقرر لها 500 جنيه لعدد مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، من خلال ماكينات الصرّاف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، التي انتهى صرفها في مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على هاتف الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.وأضاف عبدالعزيز أن صرف المنحة التي أقرّها الرئيس بمثابة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمالة غير المنتظمة، وأن الدولة المصرية قوية وتهتم بأبنائها من عمال مصر وتوفر الدعم اللازم لهم فى وقت الشدائد، موجهًا برسالة تقدير للجهات المعنية بالدولة والتي أسهمت بدور فعّال في مرحلة صرف الدفعتين الأولى والثانية.