البنك الدولي: إجراءات المركزي ساهمت في تعافي الائتمان الخاص

قال البنك الدولي في تقرير صادر إن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتخفيف السياسة النقدية، ساهمت في تعافي الائتمان الخاص، خلال النصف الأول من 2020.وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة عدة مرات متتالية، بعد تراجع في معدل التضخم مدعوما بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس واحتواء معدل التضخم في أسعار الأغذية، بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أخرى في منتصف مارس 2020 في خطوة مفاجئة دعما لتقديم الائتمان، وخاصة القطاع الخاص في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.كما ثبت البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية بسبب استقرار المؤشرات الاقتصادية.