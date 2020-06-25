صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا

أعلن الروائي الشاب أحمد مراد عن قرب صدور روايته الجديدة، بالتعاون مع دار الشروق للنشر والتوزيع.وشوّق مراد متابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوضع صورة لغلاف رواية، عليها علامة استفهام دون ذكر اسمها أو أي تفاصيل أخرى عنها، وكتب قائلًا: "أحمد مراد.. دار الشروق قريبًا".وأحمد مراد كاتب وسيناريست ومصور ومصمم جرافيك مصري، تخرّج في مدرسة ليسيه الحرّية بباب اللوق عام 1996، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما ليدرس التصوير السينمائي، وتخرّج عام 2001 بترتيب الأول على القسم، ونالت أفلام تخرّجه "الهائمون - الثلاث ورقات - وفي اليوم السابع" جوائز للأفلام القصيرة في مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.وقام مراد، بتأليف العديد من الروايات ومنها: فيرتيجو وتراب الماس والفيل الأزرق، والتي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014، ورواية 1919 وأرض الإله وغيرها، كما شارك في تأليف عدة أفلام منها الفيل الأزرق عن رواية له تحمل نفس الاسم، كذلك قام بتأليف فيلم "الأصليين".