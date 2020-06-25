رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار بأكاديمية ناصر: قطر مصيرها مزبلة التاريخ

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:15 م
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
طباعة
أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إيران وتركيا وإسرائيل لهم أجندات وطموحات سياسية بالمنطقة العربية بينما قطر مجرد أداة لتنفيذ ذلك ولا يوجد لها أي ثقل عسكري أو سياسي بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأضاف «العمدة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامي محمد علي خير، اليوم، أن قطر أداة تحاول تفعيل الأجندة المطلوبة منها حرفيا، ووصف الدور القطري بالمنطقة، قائلا: «قطر منديل ورق وبعد الانتهاء من استخدامه سيتم إلقاءها في مزبلة التاريخ، ولا يوجد لها عقيدة ولا ثقل عسكري».

وأشار الإعلامي محمد علي خير، إلى أن تركيا تسعى إلى تكوين ما يمسى بالخلافة العثمانية لتعويض عدم دخولها الاتحاد الأوربي، بينما الجيش المصري يمثل آلة ردع لمخططات تركيا وإيران وإسرائيل في المنطقة العربية، مؤكدا أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل العسكري وكلنها تفكر برشد وحكمة في الموقف داخليا وخارجيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

نجم الساعة

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
د. محمد عفيفي
طلعت حرب والسينما المصرية
المزيد

الثقافة

صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة

«التشكيليين» تعلن مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة

«عبدالوهاب»: تجهيز مركز إبداع بالدور الثالث بمتحف نجيب محفوظ