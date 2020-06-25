مستشار بأكاديمية ناصر: قطر مصيرها مزبلة التاريخ

مستشار بأكاديمية ناصر: قطر مصيرها مزبلة التاريخ
الخميس 25/يونيو/2020 - 09:15 م
أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إيران وتركيا وإسرائيل لهم أجندات وطموحات سياسية بالمنطقة العربية بينما قطر مجرد أداة لتنفيذ ذلك ولا يوجد لها أي ثقل عسكري أو سياسي بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأضاف «العمدة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامي محمد علي خير، اليوم، أن قطر أداة تحاول تفعيل الأجندة المطلوبة منها حرفيا، ووصف الدور القطري بالمنطقة، قائلا: «قطر منديل ورق وبعد الانتهاء من استخدامه سيتم إلقاءها في مزبلة التاريخ، ولا يوجد لها عقيدة ولا ثقل عسكري».
وأشار الإعلامي محمد علي خير، إلى أن تركيا تسعى إلى تكوين ما يمسى بالخلافة العثمانية لتعويض عدم دخولها الاتحاد الأوربي، بينما الجيش المصري يمثل آلة ردع لمخططات تركيا وإيران وإسرائيل في المنطقة العربية، مؤكدا أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل العسكري وكلنها تفكر برشد وحكمة في الموقف داخليا وخارجيا.
وأضاف «العمدة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامي محمد علي خير، اليوم، أن قطر أداة تحاول تفعيل الأجندة المطلوبة منها حرفيا، ووصف الدور القطري بالمنطقة، قائلا: «قطر منديل ورق وبعد الانتهاء من استخدامه سيتم إلقاءها في مزبلة التاريخ، ولا يوجد لها عقيدة ولا ثقل عسكري».
وأشار الإعلامي محمد علي خير، إلى أن تركيا تسعى إلى تكوين ما يمسى بالخلافة العثمانية لتعويض عدم دخولها الاتحاد الأوربي، بينما الجيش المصري يمثل آلة ردع لمخططات تركيا وإيران وإسرائيل في المنطقة العربية، مؤكدا أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل العسكري وكلنها تفكر برشد وحكمة في الموقف داخليا وخارجيا.