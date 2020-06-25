مستشار بأكاديمية ناصر: قطر مصيرها مزبلة التاريخ

أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إيران وتركيا وإسرائيل لهم أجندات وطموحات سياسية بالمنطقة العربية بينما قطر مجرد أداة لتنفيذ ذلك ولا يوجد لها أي ثقل عسكري أو سياسي بالنسبة للمجتمع الدولي.وأضاف «العمدة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامي محمد علي خير، اليوم، أن قطر أداة تحاول تفعيل الأجندة المطلوبة منها حرفيا، ووصف الدور القطري بالمنطقة، قائلا: «قطر منديل ورق وبعد الانتهاء من استخدامه سيتم إلقاءها في مزبلة التاريخ، ولا يوجد لها عقيدة ولا ثقل عسكري».وأشار الإعلامي محمد علي خير، إلى أن تركيا تسعى إلى تكوين ما يمسى بالخلافة العثمانية لتعويض عدم دخولها الاتحاد الأوربي، بينما الجيش المصري يمثل آلة ردع لمخططات تركيا وإيران وإسرائيل في المنطقة العربية، مؤكدا أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل العسكري وكلنها تفكر برشد وحكمة في الموقف داخليا وخارجيا.