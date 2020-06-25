رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا: مادورو يرغب في زيارة روسيا قريبا

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:13 م
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
أ ش أ
طباعة
صرح وزير الخارجية الفنزويلى، خورخى أرياسا، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، يرغب فى زيارة روسيا بمجرد أن يسمح الوضع لمناقشة قضايا التعاون بين البلدين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل شخصي.

وقال أرياسا، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن مادورو يود بمجرد أن يسمح الوضع بالمجيء إلى هنا ومناقشة جميع القضايا والتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".

ويترأس أرياسا، الوفد الفنزويلي لحضور احتفال النصر في موسكو، وفي وقت سابق التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

كما ناقش وزير الخارجية الفنزويلي، اليوم، التعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا مع نائب رئيس الوزراء الروسي، والرئيس المشارك للجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي يوري بوريسوف.

موضوعات متعلقة

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

نجم الساعة

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
د. محمد عفيفي
طلعت حرب والسينما المصرية
المزيد

الثقافة

صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة

«التشكيليين» تعلن مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة

«عبدالوهاب»: تجهيز مركز إبداع بالدور الثالث بمتحف نجيب محفوظ