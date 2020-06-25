فنزويلا: مادورو يرغب في زيارة روسيا قريبا

صرح وزير الخارجية الفنزويلى، خورخى أرياسا، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، يرغب فى زيارة روسيا بمجرد أن يسمح الوضع لمناقشة قضايا التعاون بين البلدين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل شخصي.وقال أرياسا، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن مادورو يود بمجرد أن يسمح الوضع بالمجيء إلى هنا ومناقشة جميع القضايا والتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".ويترأس أرياسا، الوفد الفنزويلي لحضور احتفال النصر في موسكو، وفي وقت سابق التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.كما ناقش وزير الخارجية الفنزويلي، اليوم، التعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا مع نائب رئيس الوزراء الروسي، والرئيس المشارك للجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي يوري بوريسوف.