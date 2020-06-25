«المصرية اللبنانية» تناقش دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية.. الأحد

تعقد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية، اجتماعًا يوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، بحضور النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريم السعدي مدير إقليمي برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.ويناقش الاجتماع دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، ودور المبادرات في دعم هذه المشروعات بعد تضررها من كورونا، بالإضافة إلى كيفية استفادة القطاع الصناعي من مساندة القطاع المصرفي للمشروعات عبر المبادرات التمويلية.كما يناقش اللقاء سعي الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد، وكيفية زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات وتيسير الإجراءات والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المشروعات.