تعليمات جديدة من «المالية» بشأن آليات العمل في ظل كورونا

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعليمات تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن بالإجراءات الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد مع الاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية لمستحقيها بجميع قطاعات ومصالح الوزارة والتخفيف التدريجي للإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من انتشار كوفيد-19.وأوضح بيان المالية أن تعود قوة العمل بكامل قوتها والانتظام مع تأكيد الرؤساء على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين ومنها ضرورة ارتداء الكمامات وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا، كما يمنح أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل أجازات استثنائية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعليمات بدءا من الأحد 28 يونيو.