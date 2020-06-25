روسيا: موسكو أكدت لواشنطن ضرورة سحب الأسلحة النووية من أوروبا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي خلال مشاوراته مع الولايات المتحدة حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي التي عقدت في فيينا شدد على أهمية سحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا.وقالت زاخاروفا -خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أكدنا مرة أخرى أهمية إنهاء مثل هذه الممارسات النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من الدول الأوروبية إلى الأراضي الوطنية وإزالة البنية التحتية لنشرها في أوروبا".وجرت مشاورات يومي 22 و23 يونيو في فيينا، بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومبعوث الولايات المتحدة لمراقبة التسلح مارشال بيلينجسلي.وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) مع روسيا والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة ستارت-3 الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمثل تلك المفاوضات.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في وقت سابق من اليوم أن الإدارة الأمريكية تربط مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) بانضمام الصين إلى محادثات الاستقرار الاستراتيجي.جدير بالذكر، أن معاهدة ستارت 3 -وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-1) الموقعة يوم 30 يونيو عام 1991 في موسكو- قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة يوم 8 أبريل عام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر عام 2009، ودخلت ستارت 3 حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011.