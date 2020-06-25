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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:02 م
توفيق الحكيم
توفيق الحكيم
وائل توفيق
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وقع الأديب الراحل توفيق الحكيم في موقف طريف بسبب لحيته بعد أن نشرت إحدى المجلات صورته بلحيته، وعلم أنها تربحت منها ماديًا، فطلب منهم حقه، وتعرض الفنان أحمد مظهر لنفس الموقف الطريف، بعد أن رفض التخلي عن لحيته مقابل الحصول مبالغ مالية كبيرة جراء مشاركته في أعمال فنية.

رفض الفنان أحمد مظهر التخلي عن لحيته مقابل إغراءات مالية كبيرة، حتى أنه خسر 30 ألف جنيه من المنتج محمد عمارة والفنان سيد بعد أن طلبوه للمشاركة في أعمالة فنية تتطلب أن يحلق لحيته، لكنه رفض.

وكان "مظهر" قد أطلق لحيته للمشاركة في مسلسل "محمد رسول الله" من خلال تجسيد شخصية عبد المطلب جد رسول الله. حسبما نشرت "أخبار اليوم" 1981.

في عام 1951 التقط أحد مصوري مجلة "المصور" صورة فوتوغرافية للأديب توفيق الحكيم بلحيته.

وعلم "الحكيم" بعدها أن المجلة باعت الصورة لوكالات الأنباء الأجنبية، فغضب من ذلك، وانتظر حتى ترسل له المجلة "حق لحيته"، أي نصيبه المادي في تربية لحيته، مثل حق الأداء العلني في الأغاني والموسيقى.

لكن المجلة تجاهلت الأمر، فقال "الحكيم": هل لحيتي لا صاحب لها؟ هل هي لحية سايبة أم هل ظننتم أنني "غني" لا اكترث للمال؟ هاتوا فلوسي، هاتوا حق نشر لحيتي"، حسبما قال في حواره لمجلة آخر ساعة 1952.

وزاد "الحكيم" من اعتراضه، وقال إن قصصه ورواياته ومسرحياته تترجم إلى اللغات الأجنبية، وتمثل على مسارح دول العالم، ولا يقبض من ثمنها شيء، وهكذا توالت الأمور، فقد حقه في نشر لحيته، وحقوق عصارة عقله ذهبت هبًاء في هباء، وتوالت عليه المصائب.

أما عن مسألة حلاقة اللحية، قال الأديب الراحل إنه دفع غاليًا في سبيل إزالتها، لأنه خجل من الذهاب للصالون، وأحضر حلاقًا إلى منزله، وبهذا دفع الأجر ضعفين، خمسين قرشًا، ونكاية في ذلك أخذ شعر لحيته ولم يتركه للحلاق، قائلًا: «هيبقى موت وخراب ديار»، واحتفظ به.

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