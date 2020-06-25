الهند تتجه إلى السلاح الروسي وتطالب موسكو بتسريع تسليمها منظومات دفاعية

طلب الوفد الهندي المفاوض في موسكو بقيادة وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، الإسراع بتوريد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة باليد "إيجلا" والبنادق والذخيرة من مختلف الأنظمة الروسية.ووصل راجناث سينج، إلى موسكو للمشاركة في استعراض يوم النصر، وكان قد أجرى في السابق محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، لمناقشة عقود الدفاع، وفي ختام المفاوضات أشار سينج، إلى أن "جميع العقود الحالية لن يتم دعمها فحسب، بل سيتم تسريع العمل لإكمالها"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس.وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت الحكومة الهندية جميع الفروع العسكرية الثلاثة سلطة شراء الأسلحة في حالات الطوارئ، ما سمح لها بإنفاق ما يصل إلى 5 مليارات روبية (66 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة.وتعتبر الهند واحدة من أكبر الشركاء العسكريين والفنيين لروسيا، وأهم العقود الموقعة بين البلدين هي اتفاقيات توريد أنظمة الدفاع الجوي (إس 400) وفرقاطات المشروع (11356) مع النقل اللاحق للتكنولوجيا.وفي المرحلة الأخيرة، هناك مفاوضات حول توريد وتوطين مروحيات (كا 226 تي) الخفيفة متعددة الأغراض في الهند (200 طائرة، سيتم تسليم 40 منها في روسيا، وسيتم تجميع 160 المتبقية في الهند)، وفي عام 2018 فازت روسيا بمناقصة لتوريد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة "إيجلا".