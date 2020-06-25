السعودية ترحب بقرار حكومة كوسوفا إعلان حزب الله منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة أهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.