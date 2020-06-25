«وطن واحد» بأسيوط تتبرع بمستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

تبرعت جمعية "وطن واحد" بأسيوط، بكميات من المستلزمات الطبية لمديرية الصحة بالمحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقالت الدكتورة شيماء عبدالرازق، رئيس مجلس إدارة جمعية وطن واحد بأسيوط، إنه تم تسليم مديرية الصحة، كميات من الكمامات الطبية والجوانتي والكحول الطبي وأدوات التعقيم لدعم الطاقم الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة تضافر الجهود والوقوف بجانب الدولة وتقديم كافة المساعدات الممكنة دعما للقطاع الطبي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.وأشارت إلى إطلاق مبادرة "كمامتك سر حمايتك"، والتي تهدف إلى توزيع كمامات طيبة على المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن المبادرة تستهدف الأطفال والشباب وعدد من دور الأيتام.