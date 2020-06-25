عقيلة صالح: موقف السيسي بشأن ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الحرب الدائرة في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري.وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، خلال حواره عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن حكومة الوفاق أقرت رسميًا بأن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس.وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها.كما أكد أن دعوة السيسي كانت مطلبًا ليبيًا وتدخل حاسم لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.وفي وقت سابق، أكد المستشار عقيلة صالح، أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.