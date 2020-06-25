رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عقيلة صالح: موقف السيسي بشأن ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:54 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
رباب الأهواني
طباعة
قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الحرب الدائرة في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، خلال حواره عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن حكومة الوفاق أقرت رسميًا بأن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها.

كما أكد أن دعوة السيسي كانت مطلبًا ليبيًا وتدخل حاسم لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وفي وقت سابق، أكد المستشار عقيلة صالح، أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«العربية»: تركيا تخطط لشن عدوان على مدينة سرت

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

تجديد حبس قاتل زوجته وشريكه بطلخا 15 يومًا

تعرف على موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

نجم الساعة

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
د. محمد عفيفي
طلعت حرب والسينما المصرية
المزيد

الثقافة

صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة

«التشكيليين» تعلن مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة

«عبدالوهاب»: تجهيز مركز إبداع بالدور الثالث بمتحف نجيب محفوظ