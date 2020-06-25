المغرب: 431 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 431 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11338 حالة في المغرب.وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 579063 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.وأضافت أنه تم تسجيل وفاة جديدة واحدة، ليصل عدد الوفيات إلى 217 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، كما تم تسجيل 32 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8500.