الإمارات والاتحاد الأوروبي: التدخل الأجنبي في ليبيا يضر بالمنطقة بأسرها

- ليبي للأزمة الحالية، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.

حذر وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والممثل الأعلى الأوروبي للشئون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، من تبعات "التدخل الأجنبي" في ليبيا.وفي اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بحث آل نهيان، وبوريل، العلاقات الإماراتية الأوروبية، و"مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ومنها الملفان السوداني والليبي، وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين أكدا أن "التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا وحسب، وإنما لدول مجاورة والمنطقة كلها".فيما ذكر آل نهيان، أن "الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به، وأن تداعياته ستكون سلبية في حال استمرت تركيا على هذا النهج".وأشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي