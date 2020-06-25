«بتروكيماويات فلسطين» تعلن تأييدها مصر بأزمتي سد النهضة وليبيا

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في فلسطين تأييدها المواقف المصرية بالدفاع عن حقوقها المائية والسيادية في مياه نهر النيل، لمواجهة قرارات الحكومة الإثيوبية، التي تسعى للنيل من هذه الحقوق، وكذلك مواقفها إزاء التدخل التركي في ليبيا الذي يهدد الأمن القومي العربي، ويزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويُطيل أمد الصراع فيها ويُهدد وحدتها ووحدة أراضيها.وقالت النقابة، في بيان لها، إن التطورات المحيطة بمصر تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لإشغالها وإضعاف دورها ومكانتها في المنطقة والإقليم.وأضافت النقابة أنّ الغايات ممّا يجرى على حدود مصر غير معزولة عن المخطط الشامل المعادي للمنطقة وشعوبها العربية، ومنه خطّة الضم الصهيونية للأراضي الفلسطينية، والتي تأتي تطبيقًا لبنود خطة ترامب التصفوية، وخطط إسقاط الدولة الوطنية كما يجري في سوريا المستهدفة الآن بقانون قيصر، وكما يجري في ليبيا من خلال التدخل العسكري التركي، والزجّ بآلاف الإرهابيين في أراضيها.وأكّدت أنّ مواجهة ما يجرى يتطلّب مغادرة مربّع التبعيّة للمخططات المعادية، وإعادة الاعتبار للتعاون والتضامن القومي العربي حمايةً لمصالح شعوبنا ومقدّراتها، ودعم عمال وشعب فلسطين في نضاله ضدّ مخططات التصفية التي تستهدف حقوقه وقضيته الوطنية.