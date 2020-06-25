وزير خارجية فنزويلا ينفي طلب المساعدة العسكرية من روسيا

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياس، الخميس، أنه لم يوجه طلبًا إلى الجانب الروسي حول تقديم المساعدة العسكرية لبلاده خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.وقال ارياس، في إجابة على سؤال حول إذا كان طلب الدعم العسكري من روسيا خلال المباحثات التي جرت مؤخرا مع لافروف: "بالتأكيد لا".. وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على موقعها الالكتروني.كما أضاف، أنه تم خلال اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون بين الدولتين، بما في ذلك التعاون العسكري.وقال الدبلوماسي الفنزويلي أخيرًا: "إننا سنعمل بشكل نشط على تعزيز هذا التعاون وفق الوتيرة الإيجابية المستمرة خلال السنوات الأخيرة مع موسكو".