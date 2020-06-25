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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: الحظر الشامل خفّض إشغال العناية المركزة لـ40%

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:53 م
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي باسل الصباح
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قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، إنه بعد إجراءات حظر التجول الشامل انخفضت نسب الإشغال في المستشفيات منذ بداية يونيو الحالي، في حين استقرت نسبة إشغال العناية المركزة عند 40%، ونسبة إشغال أسرة المستشفيات عند 30%.

وأضاف الصباح، خلال المؤتمر الصحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الكويتية، الذي عقد اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت بإمكانها الانتقال إلى المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية ب"تفاؤل وحذر"، مشددا على أن تخفيف القيود يعني وفق المنطق زيادة المسئولية على المواطن والمقيم.

ولفت إلى أن المقاييس والاشتراطات الخمسة التي تخول الانتقال من مرحلة إلى أخرى، من بينها انتظام المعايير بفترة الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات وصلت إلى 85% خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر.

وأكد أن السلطات الصحية ستقوم بتقييم المرحلة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع، وعلى أثر ذلك سيتم إما الانتقال إلى المرحلة الأقل تشددا، أو العودة إلى مرحلة أكثر تشددا، أو الاستمرار لفترة أطول بالمرحلة ذاتها لإعادة تقييمها مرة أخرى.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد استئناف العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة 30% فأقل من طاقة العمل، إضافة إلى استئناف العمل في النشاط المالي والمصرفي، ونشاط الإنشاءات والبناء والمجمعات التجارية، التي ستعمل من 10 صباحا وحتى 6 مساء، والحدائق والمنتزهات العامة.

وتابع وزير الصحة الكويتي، أن محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي، ستعمل بآلية (استلام الطلبات دون الجلوس فيها) وفق الاشتراطات الصحية بعدم تجاوز عدد خمسة عملاء داخلها.

وشدد الصباح، على أن إعادة العمل لكثير من النشاطات، لا يعني الخروج والتهاون في التعامل مع الوباء، إنما الخروج لقضاء الحاجات الضرورية فقط، مؤكدا ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، ممثلة بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، وتغطية الأنف والفم بالكمامة، والحفاظ على نظافة اليدين، والحرص على سلامة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وعدم الخروج إلا للضرورة.

كان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتعديل مواعيد الحظر الجزئي، ليصبح من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا؛ وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

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