ترامب يتهم حركة «حياة السود مهمة» بالخيانة والتمرد

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، زعيم حركة "حياة السود مهمة" بالخيانة والتمرد ضد الولايات المتحدة.وأوضح ترامب في تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن زعيم حركة "حياة السود مهمة" قال "إذا لم تعطينا الولايات المتحدة ما نريد، فسوف نحرق هذا النظام ونستبدله".وردا على هذا الأمر وصف ترامب هذه التصريحات بأنها "خيانة وفتنة وتمرد".وزاد نشاط حركة "حياة السود مهمة"، عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على يد أفراد من قوات الشرطة بولاية مينسوتا، الأمر الذي تسبب في اندلاع تظاهرات قوية وأعمال شغب في معظم الولايات الأمريكية.وطالبت التظاهرات بوقف التمييز العرقي ضد السود وكذلك وقف عنف الشرطة المفرط، ووضع قيود على طريقة عملهم وتوقيفهم للأفراد المشتبه فيهم.