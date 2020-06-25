العراق تصدق على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي
الخميس 25/يونيو/2020 - 07:52 م
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صدق الرئيس العراقي برهم صالح، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، الذي صوت عليه مجلس النواب يوم أمس الأربعاء.
وصرح وزير المالية العراقي علي علاوي - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس- بأن الاقتراض لن يكون حلا دائما.. مضيفا أن النفط يحقق 92% من إيرادات العراق وسنعمل على ترشيق الإنفاق وإيقاف الهدر ومنع الفساد.
وأوضح أنه سيتم العمل على رفع القيود والعقبات أمام المستثمرين وتحفيز العمل الحر والقطاع الخاص العراقي ثم الأجنبي.
وصرح وزير المالية العراقي علي علاوي - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس- بأن الاقتراض لن يكون حلا دائما.. مضيفا أن النفط يحقق 92% من إيرادات العراق وسنعمل على ترشيق الإنفاق وإيقاف الهدر ومنع الفساد.
وأوضح أنه سيتم العمل على رفع القيود والعقبات أمام المستثمرين وتحفيز العمل الحر والقطاع الخاص العراقي ثم الأجنبي.