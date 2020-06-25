رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي بـ5% خلال الربع الأول

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:47 م
الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي
وكالات
طباعة
أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، بدون تغيير عن التقديرات السابقة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5 في المئة، وهو نفس التقدير الأولي الصادر في الشهر الماضي ونفس توقعات المحللين.

ويعكس الانكماش الكبير لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول، مقارنة بنموه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.1 في المئة.

وجاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تراجع المخزون الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي والصادرات وفقا للبيانات المعدلة، مع زيادة الاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت وزارة التجارة إلى انكماش الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول بنسبة 6.8 في المئة، بما يعكس تراجع الإنفاق على الخدمات، وفي مقدمتها الرعاية الصحية إلى جانب الخدمات الغذائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

تجديد حبس قاتل زوجته وشريكه بطلخا 15 يومًا

«العربية»: تركيا تخطط لشن عدوان على مدينة سرت

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

نجم الساعة

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
د. محمد عفيفي
طلعت حرب والسينما المصرية
المزيد

الثقافة

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة

«التشكيليين» تعلن مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة

«عبدالوهاب»: تجهيز مركز إبداع بالدور الثالث بمتحف نجيب محفوظ

طبعة جديدة من «مناظر مصرية» لـ حلمي التوني عن دار الشروق