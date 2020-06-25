رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل التعاون لمواجهة كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:46 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، مع مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، التعاون في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة بالاتحاد.

وثمن الصفدي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، الخطوات التي اتخذها الاتحاد لدعم المملكة عبر برامج عملية لمواجهة الجائحة وتوفير قرض ميسر جديد بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى القرض الميسر بقيمة 500 مليون يورو الذي كان أقره الاتحاد سابقًا.

كما بحثا الاستعدادات لمؤتمر بروكسل الرابع حول الأزمة السورية، وبرامج الدعم المالي التي سيوفرها الاتحاد، حيث وصل مجموع التعهدات الدولية في مؤتمر بروكسل الثالث إلى 8.3 مليار يورو كان قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ثلثيها.

وأشار الصفدي إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد إلى المملكة لمساعدتها على مواجهة اللجوء السوري، حيث يستمر الاتحاد في هذا السياق بتقديم الدعم للمملكة ضمن أطر الشراكة، وكذلك من خلال الأدوات المتخصصة مثل صندوق الاتحاد الأوروبي الإقليمي "مدد" للاستجابة للأزمة السورية لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وناقش الجانبان القضية الفلسطينية خصوصًا قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية، حيث أشار الصفدي إلى أهمية الموقف الأوروبي الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين، ومركزية دور الاتحاد ودوره ‏في جهود إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

واستعرض الصفدي وفاريلي الجهود المبذولة لسد العجز المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأكدا ضرورة تكاتف جهود الجميع في المنطقة والمجتمع الدولي لتوفير المخصصات التي تحتاجها الوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

من جانبه، أكد فاريلي وقوف الاتحاد إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفي جهوده لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

موضوعات متعلقة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

مهمة صعبة.. رؤساء الهيئات الإعلامية يتحدثون لـ«الدستور»

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

نجم الساعة

المشاهد المنسية (6).. الوجه الآخر لـ أحمد زكي: اعتبر هذا الفيلم سقطة في مسيرته

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
د. محمد عفيفي
طلعت حرب والسينما المصرية
المزيد

الثقافة

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة

«التشكيليين» تعلن مواعيد العمل الجديدة بمقر النقابة

«عبدالوهاب»: تجهيز مركز إبداع بالدور الثالث بمتحف نجيب محفوظ

طبعة جديدة من «مناظر مصرية» لـ حلمي التوني عن دار الشروق