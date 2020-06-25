نقلة نوعية لترعة المريوطية بعد تطويرها (صور)

بدأت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة الليلة من برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية on، بمنح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، دبوس شرف، للتطويرات التي أحدثها في ترعة المريوطية.وعرضت بسمة وهبة صور لترعة المريوطية قبل التطوير وبعده، وتساءلت لماذا لا نركز كإعلاميين على هذه المواقف التي تستحق المدح ونمدحها؟وتابعت: لو إبداء الملاحظات يحفز فتوجيه الشكر يحفز غالبًا، ولذا أهدى دبوس الشرف للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لأننا كلنا انتقدنا المشهد الأول مرة والثانية.وأضافت: "إوعى حد يضحك عليك ويقولك دا تطوير لترعة، دا نقله نوعية لمحور مهم جدًا لأنه يرسل لأهم منطقة أثرية في مصر المتحف الكبير والهرم، وسيعبر عليه آلاف السياح، كما أنه واجهة مشرفة لنا، وشكرًا لمحافظ الجيزة وكل مسئول يتعب لكي يجمل صورة مصر".