ميركل تبحث مع رئيس وزراء أستراليا خطة مواجهة كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن زايبرت، إن المستشارة أنجيلا ميركل بحثت هاتفيا مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف زايبرت، في تصريحات اليوم، أن ميركل تبادلت الآراء بشأن الإجراءات ذات الصلة لاحتواء وباء "Covid- 19"، والتعامل مع العواقب الاقتصادية الناجمة عن الوباء.وأشار إلى أن الزعيمين أكدا دعمهما المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بشكل عاجل، متابعا أن الزعيمين ناقشا كذلك القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.