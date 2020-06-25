«اللي فات مات».. خالد سليم يحتفل برفع الحظر وعودة المقاهي

احتفل المطرب خالد سليم برفع الحظر عن شوارع القاهرة وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها وبعد عودة المقاهي مرة أخرى للعمل، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي.وشارك خالد سليم الجمهور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاحتفال بعودة المقاهي مرة أخرى بجزء من أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، وعلق على الصورة قائلا: "إنت داخل القهوة يوم السبت".يذكر أن أغنية "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المقرر طرحها قبل شهر رمضان، لكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشّمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب خلال الفترة المقبلة.