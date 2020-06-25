«حكم الغريزة».. مديرة «عزل العجمي»: أجريت 7 جراحات خلال جولة تفقدية

أجرت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي لعلاج مصابي كورونا، اليوم، عمليات جراحية تضمنت تركيب 3 قسطرة وريدية مركزية لثلاثة مرضى، و4 أنابيب قصبة هوائية لأربعة مرضى آخرون من الحالات الحرجة بالعناية المركزة، بمشاركة الطاقم الطبي بالعناية المركزة بالمستشفى.وتعد هذه من العمليات الجراحية الصغرى التي تتم للمريض داخل وحدة العناية المركزة.وقالت الدكتورة ميرفت من خلال منشور عبر «فيسبوك»: «المفروض كنت داخلة العناية المركزة بمستشفى العجمي كمرور يومى على حالات مصابي كورونا الحرجة، فاستغلوا وجودى والاقي نفسي بركب عدد 3 قسطرة وريدية مركزيةCVC، لـ 3 مرضى، و4 أنبوبة قصبة هوائية ETT لـ4 مرضى آخرين».وأضافت: «مش عارفة أنسى الغريزة اللى جوايا إنى قضيت عمرى كله بتعامل دايما مع حالات حرجة، وإنى دايما فخورة بتخصصي طوارئ وإصابات»، متابعة: «يارب يجعل مهنتنا شفيعة لنا يوم القيامة».وتوجهت مدير مستشفى العجمي، بالشكر للدكتور محمد صلاح جودة طبيب العناية، وجميع فريق التمريض بالعناية المركزة بمستشفى العجمي النموذجى للحجر الصحى لمرضى كورونا.