«أكلة في الحظر».. سمك فيليه بالفرن

المكونات:

طريقة التحضير:

طريقة عمل الأرز الصيادية:

أصبح روتين قضاء ساعات طويلة على مدار اليوم في المطبخ هو الهواية المفضلة لدى الكثيرين، خاصة بعد التزام الدول حول العالم بالحجر المنزلي، وبقاء الأفراد معظم اليوم في المنزل تحسبًا لنشر عدوى فيروس كورونا المستجد.فى هذه الطريقة نرصد طريقة عمل "سمك الفيليه بالفرن" مع الأرز الصيادية، تتسم بالسهولة والطعم الشهى.• 1 كيلو سمك فيليه• عصير ليمونة• 1 ملعقة كبيرة خل• 1 كيس خلطة توابل• قليل من الكزبرة الخضراء مفرومة• 1 حبة طماطم متوسطة مقطعة قطعا صغيرة• زيت ذرة• 4 بصلات• 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون• 3 فصوص ثوم مدقوق• 1 ملعقة صغيرة كمون• 1 ملعقة صغيرة كزبرة• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود• 3 أكواب ماء• 2 مكعبات من مرقة الدجاج• 4 حبهان• 2 كوب أرز بسمتي- في طبق بايركس نحضر الخلطة بوضع الليمون والخل وخلطة توابل الدجاج والكزبرة الخضراء والطماطم.- نضع السمك في الخلطة ونقلبه معها ونغطيها بورق نايلون وندخلها الثلاجة ونتركها ساعتين أو ثلاثة لتتشرب بالخلطة.- يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.- يوضع قطع السمك فى كيس الفرن فى طبقة واحدة ونضيف الخلطة والزيت، ويعقد الكيس بإحكام بواسطة الرابطة المرفقة.- ثم يثقب الكيس من أعلى 3 مرات باستخدام الشوكة.- يوضع الكيس على صينية فى وسط الفرن للسماح بانتفاخ الكيس دون ملامسة جدران الفرن الداخلية.- يطهى لمدة 30 دقيقة ويقطع الكيس من أعلى بعناية ويوضع السمك على الأرز الصيادية فى طبق التقديم.- يوضع البصل في طبق خاص للفرن، ويُخبز في الفرن على حرارة 200 درجة مئويّة لمدة 45 دقيقة أو حتى يذبل، ثم يُخرج من الفرن ويُقشّر ويُفرم.- يُسخن زيت الزيتون في إناءٍ كبير ويُطهى الثوم مع التحريك لمدّة دقيقة.- ثم يُضاف البصل مع كل التوابل وتُحرّك المكوّنات لمدّة دقيقتين.- يُضاف الماء ومكعّبات مرقة الدجاج ويُغلى المزيج ثم يُترك على النار لمدة 3 إلى 5 دقائق.- يوضع السائل في خلاّطٍ كهربائيٍّ ويُخلط لمدّة 2 إلى 3 دقائق حتى يصبح ناعمًا.- يُعاد السائل إلى الوعاء وتُضاف الحبهان والأرز.- تُغلى المكونات وتُغطى وتُطهى على نارٍ خفيفةٍ لمدّة 25 دقيقة أو حتى النضج.