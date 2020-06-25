وفاة ممرضة بكورونا في أسوان

قال محمد جمال، نقيب تمريض أسوان، إن زينب عبدالله نجار، وكيل التمريض بمستشفى التأمين الصحي، التي تبلغ من العمر 48 عاما، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأوضح نقيب تمريض أسوان، لـ«الدستور»، أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال عملها، وبعد تدهور حالتها تم تحويلها لمستشفي أسوان التخصصي «الحجر الصحي»، وتوفيت اليوم متأثرة بإصابتها.وأشار إلى تسليم جثمانها اليوم، لأهلها ودفنها في مركز إدفو بمقر إقامة أهلها، لافتًا إلى أن النقابة توفر كافة التسهيلات الممكنة لجميع المتوفين والمصابين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.ونعت نقابة التمريض برئاسة محمد جمال، الممرضة زينب عبدالله نجار، إثر وفاتها وهي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.