الصحة: تكليف رامى عادل للقيام بأعمال نائب رئيس المراكز المتخصصة

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، القرار رقم ٤٢٧ بتكليف الدكتور رامى عادل صبرى عبد اللطيف، إخصائى طب بشرى بالدرجة الثالثة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، العمل نائبًا للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة ٣ أشهر.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارًا فى وقت سابق اليوم، بتكليف الدكتور بيتر وجيه أخصائي طب بشري بمعهد ناصر بالقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى الإشراف الفني على مستشفيات حميات العباسية.