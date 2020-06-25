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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنقاذ 51 شخصا في البحر المتوسط بين إيطاليا ومالطا

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:14 م
منظمة الإنقاذ البحري
منظمة الإنقاذ البحري
وكالات
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أعلنت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس ميديترانيه" اليوم الخميس، أن سفينتها "أوشن فايكينج" أنقذت 51 شخصا كانوا على متن زورق خشبي تقاذفته الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين مناطق الإنقاذ الإيطالية والمالطية.

وقالت المؤسسة الخيرية، إنه تم إبلاغ السلطات البحرية بأنه تم احترام كل إجراءاتها وبروتوكولاتها المتعلقة بوباء كوفيد- 19 بحرص.

وعادت "أوشن فايكينج" إلى البحر مجددا يوم الاثنين الماضي، بعدما رست عدة أشهر في مرسيليا جنوبي فرنسا بسبب الجائحة.

ومنذ ظهور الجائحة، أغلقت كل من إيطاليا ومالطا موانئهما أمام إنقاذ المهاجرين عبر البحر، مشيرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويتم نقل المهاجرين الذين تنقذهم الجمعيات الخيرية إلى السلطات الإيطالية والمالطية، ووضعهم في الحجر الصحي على متن سفن مستأجرة ترسو في البحر.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، بأن 247 مهاجرا لقوا حتفهم حتى الآن في العام الجاري أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بوفاة أكثر من 2000 مهاجر سنويا بين عامي 2015 و.2017

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