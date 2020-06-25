إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بكرداسة (صور)

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، حملة إزالات موسعة في عدد من القرى والمراكز وذلك من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.وقال الدكتور أسعد منادي مدير مديرية الزراعة بالجيزة، إنه جرى إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 10 قراريط بمركز كرداسة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.