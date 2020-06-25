إصلاح جرىء.. كيف حقق السيسى طفرة كبرى فى الاقتصاد خلال 6 سنوات؟

تسير مصر، على مدار الأعوام الست الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام الرئاسة، بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة فى ملف الاستثمار معتمدة على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى، ما أدى إلى نقلة نوعية إيجابية شهدت لها مؤسسات التقييم الاقتصادى الدولية.

وكان الاقتصاد المصرى فى وضع غير مستقر ولكنه الآن، ومقارنة بالفترة التى سبقت تولى الرئيس مهام الحكم، فى حالة تعافٍ تام، ومن أهم الإنجازات التى تمت خلال السنوات الست الماضية فى ملف الاستثمار توفير مناخ صحى للاستثمار خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ وحتى وقتنا الحالى، حيث أصبحت السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمارات.

وجاءت الطفرة التى حققها الاقتصاد المصرى كنتيجة مباشرة لثورة ٣٠ يونيو والقرارات التى تم اتخاذها منذ تولى الرئيس مهام الرئاسة، وبالأرقام فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، إضافة إلى توسعات الشركات القائمة، وزيادة رءوس أموال الشركات، ارتفعت بشكل كبير منذ ثورة ٣٠ يونيو قبل ٦ سنوات، وحتى الآن، ما يؤكد النجاح غير المسبوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

ونمت الاستثمارات المباشرة فى مصر بنسبة تزيد على ٢٥٠٪، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار فإن الاستثمارات عام ٢٠١١ بلغت ٢.٢ مليار دولار، فى حين ارتفعت إلى ٧.٧ مليار دولار عام ٢٠١٨.

وبحسب البيانات، فإن الاستثمارات بلغت العام المالى ٢٠١١- ٢٠١٢ نحو ٤ مليارات دولار، وفى العام التالى ٢٠١٢- ٢٠١٣ انخفضت لنحو ٣.٨ مليار دولار، وبلغت فى عام ٢٠١٣- ٢٠١٤ نحو ٤.١ مليار دولار، وبلغت فى ٢٠١٤- ٢٠١٥ نحو ٦.٤ مليار دولار، ثم ارتفعت فى العام التالى لنحو ٦.٩ مليار دولار.

وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادى ارتفعت الاستثمارات لـ٧.٩ مليار دولار فى العام المالى ٢٠١٦- ٢٠١٧، بزيادة بلغت نحو مليار دولار، وفى عام ٢٠١٩ سجل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر ٨.٥ مليار دولار، بزيادة نسبتها ٥٪ على العام السابق له ٢٠١٨.

واستفادت مصر من الاستقرار بعد ثورة ٣٠ يونيو، إذ ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليًا إلى ١٦ مشروعًا بقيمة ٦.٧ مليار دولار، بجانب زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة فى مجالى النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال فى مصر، فى إطار محفظة مصر فى المؤسسة التى تبلغ ٢ مليار دولار، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامس على المستوى العالمى، وهو ما أسهم فى ارتفاع النمو الاقتصادى إلى نحو ٥.٦٪ كمعدل أعلى من المتوسط العالمى وأعلى من كل دول المنطقة.

وكنتيجة للاستقرار والإصلاح، تم تنفيذ خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو ٦٦ جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكترونى فى منظومة تأسيس الشركات، فى ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية.

وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برنامج «مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد» المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكترونى للمنشآت الفردية، تفعيلًا لمنظومة التحول الرقمى بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين، وتنفيذًا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.

كما تم إنشاء ١٩ منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصًا استثمارية فى مختلف القطاعات، خاصة القطاعات التى توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وخلال الفترة الماضية، زادت إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، حيث تقدمت مصر ٨ مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى تحقيق زيادة فى مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار ٩ مراكز.

وتعد مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى فى عام ٢٠١٨، ومن أبرز القوانين التى صدرت فى إطار برنامج الإصلاح، قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والشركات والتأجير التمويلى، والمشروعات الصغيرة، علاوة على نجاح وزارة الاستثمار فى تسوية نزاعات بأكثر من ٦ مليارات جنيه، بجانب إطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة على الصعيد الوطنى، مثل مبادرة «فكرتك شركتك» ومركز ريادة الأعمال، وإنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة.

وشهد العام المالى الماضى زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى أجرت توسعات، نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعى والتنفيذى، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانونى سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التى أسهمت فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة ٢٩.١٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٦- ٢٠١٧م، وبلغت ٢٠ ألف شركة.

وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالى ٢٠١٧ ٢٠١٨ بنسبة ٦١.٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، حيث إن عدد الشركات التى شهدت توسعات فى العام المالى ٢٠١٧ ٢٠١٨ بلغ ٣٤٧٨ شركة.

ودعمًا للاقتصاد، ترتكز خطة الحكومة على إنشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء ٧ مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.

